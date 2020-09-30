Hayali için haftada 900 km yol gidiyor

Horozkentspor’da oynayan oyuncu, yaşadığı ilçeden Denizli’nin merkez ilçesi Merkezefendi’deki İlbade Stadı’na ulaşabilmek için 90 kilometre yolculuk yapıyor. Gidiş-dönüş 180 kilometre yolculuk yapan Karaosmanoğlu’nu, aile fertleri götürüp getiriyor. Anne Kerime Sevgi Karaosmanoğlu ile baba Mustafa Karaosmanoğlu, “Gurur duyuyoruz” dedi. l DENİZ TOKAT DHA