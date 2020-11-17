Hayalini yaşıyor

Çocukluğundan beri çiftçi olma hayali kuran Balıkesirli Merve Öncü Çantal (34), daha çok ilaç sektöründe kullanılan kara mürver yetiştiriyor. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Çantal, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamladım ve işe koyuldum. Milli Emlak Müdürlüğü’nden Küçükbostancı Mahallesi’nde 41 dönüm arazi kiralayıp 800 fidan ektim. Fidanlan bir yaşında, 3 yaşına gelindiklerinde hasat yapılacak. Dikim için 10 kadar kadın yardım ediyor. Yine meyvelerin toplanma zamanında kadın işçilerle çalışıyor olacağız” dedi. l AA