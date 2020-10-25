Hayalleri gerçeğe taşıyan köprü

Yetiştirdiği futbolcularla hem ülkemizde hem de dünyada adından sıkça söz ettiren ve bünyesinde yabancı oyuncu bulundurmayan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’nun genç yeteneği Burak İnce, dünyanın en iyileri arasında gösterildi. Takımda yabancı oyuncu bulundurmamayı ilke edinen Altınordu’nun 16 yaşındaki genç yeteneği Burak İnce, Alman internet sitesi Transfermarkt’a göre dünyadaki 17 yaş altı oyuncular arasında 1 milyon euro bedelle birinci sırada yer alıyor. İnce, Altınordu’nun Menemenspor’u 2-0 yendiği sezonun ilk karşılaşmasında 84. dakikada attığı şık frikik golüyle TFF 1. Lig’in 2020-2021 sezonunun ilk golüne imza atmıştı.



İlklerin ve enlerin oyuncusu



20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig’de Altınordu formasıyla ilk maçına 15 yaş 6 aylıkken çıktı. TFF 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip İnce, Altınordu’nun sahasında Eskişehirspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 4. golünü kaydederek lig tarihine geçmişti. Ayrıca İnce, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke, Atletico Madrid ve Liverpool gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinin de yer aldığı MTU Hallen Cup’ta en değerli oyuncu ödülüne layık görülen ilk isimdi. Kariyerini Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Altınordu patentli isimler arasında Avrupa’da sürdürmek istediğini belirten İnce, “Akademisinden A Takımı’na bir sistem bütünü olan Altınordu’nun adını, Cengiz ve Çağlar ağabeylerim gibi Avrupa’da temsil etmek isterim. Altınordu gençlerin hayallerini gerçeğe taşıyan bir köprü. Siz yeter ki geçmek isteyin. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın ileri görüşlülüğü ve hocam Hüseyin Eroğlu’nun güveni ile daha iyisini sunabilmek için çalışmaya devam edeceğim” dedi.