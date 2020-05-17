Hayallerine dokundu

Başkan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisine kendi bilgisayarını hediye etti. Başkanın hediyesinden büyük mutluluk duyan liseli genç, Başkan Kılıç’a başarı sözü verdi. Genç öğrencinin hayallerine ulaşması için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, sıkı çalışıp mücadeleden asla vazgeçmemesini istedi. Başkan Kılıç, polis olmak istediğini söyleyen genç kızdan sınavlarını kazandıktan sonra kutlamak için kendisini ziyaret etmesi için söz de aldı.