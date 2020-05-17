BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hayallerine dokundu
    ABONE OL
    17.05.2020 - 00:01 |

    Hayallerine dokundu

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, balkon tarımını özendirmek için fide dağıtırken şans eseri karşısına çıkan genç kızın hayallerini gerçekleştirebilmesi için harekete geçti.

    Hayallerine dokundu

    Başkan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisine kendi bilgisayarını hediye etti. Başkanın hediyesinden büyük mutluluk duyan liseli genç, Başkan Kılıç’a başarı sözü verdi. Genç öğrencinin hayallerine ulaşması için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, sıkı çalışıp mücadeleden asla vazgeçmemesini istedi. Başkan Kılıç, polis olmak istediğini söyleyen genç kızdan sınavlarını kazandıktan sonra kutlamak için kendisini ziyaret etmesi için söz de aldı.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    Sıradaki Haber