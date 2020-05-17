17.05.2020 - 00:01 |
Hayallerine dokundu
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, balkon tarımını özendirmek için fide dağıtırken şans eseri karşısına çıkan genç kızın hayallerini gerçekleştirebilmesi için harekete geçti.
Başkan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisine kendi bilgisayarını hediye etti. Başkanın hediyesinden büyük mutluluk duyan liseli genç, Başkan Kılıç’a başarı sözü verdi. Genç öğrencinin hayallerine ulaşması için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, sıkı çalışıp mücadeleden asla vazgeçmemesini istedi. Başkan Kılıç, polis olmak istediğini söyleyen genç kızdan sınavlarını kazandıktan sonra kutlamak için kendisini ziyaret etmesi için söz de aldı.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.