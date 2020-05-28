‘Hayallerinizin peşinden koşun’

3 gün süren etkinliğe 70 öğrenci katıldı. Büyükşehir’in eğitmenleri tarafından canlı olarak yapılan atölye çalışmalarına öğrenciler özel uygulamalar aracılığıyla evlerinden bilgisayarlarıyla katıldı. Öğrenciler, dersleri canlı olarak izleyebildi. Atölye kapsamında öğrencilere temel olarak Blok Kodlama örnekleri ve yazılımları gösterildi.



‘Kapımız size açık’



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Salgın dolayısıyla kodlama eğitimimizi bu yıl online olarak yaptık. Hayallerinizi geniş tutmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Yapmak istediğiniz bir şey varsa onun üzerine muhakkak gitmeniz gerekiyor. Dijital dünyada hiçbir sınırlama olmadan önünüz tamamen açık. Burada bu güzel programları yapan çocuklar, gençler olarak ülkemize çok büyük faydalarınız olacaktır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar açık olacak” dedi.