TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun yıldız isimleri Berkay Samancı, Okan Derici, Kerim Alıcı ve kaptan Sinan Osmanoğlu, taraftarlarını telefonla aradı ve “Bir ihtiyacınız var mı? Eğer bir şey isterseniz biz buradayız” diyerek onların gönlünü bir kez daha fethetti. Bir taraftarına, “Bizlerden bir şey ister misin?” diye soran Berkay Samancı, “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Aileleri yurt dışında olan arkadaşlarımla birlikte tesislerimizde kalıyoruz. Bizler sizin için buradayız. Bir şey isterseniz mutlaka bize ulaşın” şeklinde konuştu. Samancı’nın bu ilgisi karşısında duygulanan taraftar, “Öncelikle çok sevinçliyim. Bizimle ilgilendiğiniz için çok duygulandım ve gözlerim yaşardı. Sizlerin bir isteği olursa biz de buradayız” dedi. Kaptan Sinan Osmanoğlu da telefonda görüştüğü taraftara, “Bugünler geçici. Sizleri çok özledik. Tekrar kavuşacağız” ifadelerini kullandı.



‘Sizleri çok özledik’



Berkay Samancı’dan sonra taraftarıyla konuşan Okan Derici, bir taraftarın doğum gününü kutladı. Derici, “Tüm takım olarak doğum gününüzü kutluyoruz. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bizler size yardımcı olacağız. Sizler evde kalın” dedi. Derici’nin yaptığı bu jest sonrası mutluluğunu dile getiren taraftar da, “Benim için bu, çok büyük bir sürpriz oldu. Tüm oyuncularımızı çok seviyoruz. Sizleri ve maçları çok özledik. Biz evde kalarak kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Siz de kendinizi koruyun. Tüm takıma sevgiler” ifadelerine yer verdi. “Büyüklerimiz, başımızdan hiç eksik olmasın. Biz, onları hep böyle arayıp soracağız” diyen Kerim Alıcı ise, “Emin Amca, bana da buradan istediğin zaman ulaşabilirsiniz. Bizler, sizin bir telefon uzağınızdayız” diye konuştu. Altınordu Kulübü ise bu videoya, “Her zor gününde yanında olan bir taraftarın doğum gününü kutluyorsan, gerçekten hayat devam ediyor demektir” şeklinde yorum yaptı.



