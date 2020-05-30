Koronavirüs sürecini ailesiyle evinde geçiren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Aktif siyaseti özledim; ama hayat eve de sığıyormuş” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, koronavirüs salgını sürecini ailesiyle birlikte Ankara’daki evinde geçiriyor. Aktif siyaseti özlediğini belirten Çankırı, “Sahayı, sahada vatandaşımızla birlikte olmayı özledik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bize vurguladığı gibi insanların elini tutarak, sırtını sıvazlayarak, gözlerinin içine bakarak, kişisel iletişim kurarak, siyaset yapıyoruz. Vatandaş da bizi özlemiş” dedi.

22 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Çankırı, siyasetten uzak kaldığı karantina günlerinde zamanını yemek yaparak geçiriyor. Evde geçirdiği ilk ayın ardından ailesi, arkadaşları ve aktif siyaseti özlediğini belirten Çankırı, şunları söyledi:

‘Puzzle yaptık’

“Bu süre içinde spor yapmak için imkân buldum, sabah yürüyüşlerine çıktım. İlk bir ay ramazan değildi, günde üç öğün çocuklara, eşe hizmet etmeyi özlemişim. Ancak iki haftadan sonra yemeği iki öğüne düşürdük. Bu süreçte evde yardımcı da yoktu. Dışarıyla iletişimi kesmiştik. Zaten bunlarıwn hazırlanmasıyla zaman çok hızlı geçiyor. Zamanın evde bu kadar da hızlı geçeceğini beklemiyordum. Beraber puzzle yaptık, sinema izledik, oyun oynadık. Ev de bizi özlemiş, biraz da bakıma ihtiyacı varmış. Eksikler gedikler tamamlanıyor sıra sıra. Çok ciddi elektronik eşya temizliği yaptım. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Sıfır Atık’ projesi ile ilgili kurulmuş bir tesisimiz var. O tesise tıbbi atıktan tutun, elektronik atığına kadar her şeyi yollayabilirsiniz. 22 yılı bir süzgeçten geçirdik.”