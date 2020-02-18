Hayat kurtaran ziyaret

Burhaniye Belediyesi’nin Yalnız Değilsiniz Projesi, yaşlı vatandaşı yaşama bağladı. Ekipler, ziyaret sırasında fenalaşan kişiye anında müdahale etti.

Burhaniye Belediyesi’nin yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olanlara yönelik sunduğu hizmet, bir vatandaşı ölümden kurtardı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gün Hacı Ahmet Mahallesi’nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki G.G isimli vatandaşı, Yalnız Değilsiniz Projesi kapsamında ziyarete gitti. Gün içinde kendini iyi hissetmeyen G.G. kapıyı açtıktan hemen sonra yere yığıldı.

Termal otele alındı

Bilinci kapanan ve nabzı atmayan vatandaşa anında müdahale eden belediye sağlık ekipleri, ardından 112’yi aradı. Burhaniye Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi yapılan G.G, sağlığına kavuşup taburcu oldu. Daha sonra belediye ekiplerince termal otele götürüldü. Kişisel bakımı yapıldıktan sonra da evine yerleştirildi. Belediyeden, evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra düzenli olarak yakacak ve yemek yardımları da aldığını belirten G.G, ekiplere teşekkür etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, “Yaşlılarımız bizim geçmişimizin bir halkası, bize yön veren, önümüze ışık tutan birer değerdir. Yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız. Yalnız Değilsiniz Projesi kapsamında ekiplerimiz, düzenli şekilde ev ziyaretleri ve sağlık kontrolü yapıyor” diye konuştu.