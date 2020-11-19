‘Hayat üçgeni’ kurtardı

Depremde yıkılan İzmir Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut (28), hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu. 7’nci kattaki ofisindeyken depreme yakalandığını anlatan Turgut, “Sırtımı çalışma masamıza dayayıp cenin pozisyonu aldım. Soluma yatıp kafa bölgemi de berjer alıp, korur şekilde yattım. 10 saniye içinde bina çökmeye başladı. Binayla birlikte aşağı doğru düşmeye başladım. O dakikaya kadar pozisyonumu korumaya devam ettim. Telefonumu da kendime yakın tuttum. Pozisyonumu korumam, kafa ve omurga bölgemin zarar görmesini engelledi. Muhtemelen 7’nci kattan 3’ncü kata kadar düştüm ve tavan üstüme devrildi. Her yer karardı ve ortamı toz bulutu kapladı. Bulunduğum pozisyon bana çatı görevi gördü” dedi. l DHA