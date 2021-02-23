Hayata bağlayalım

Mart ayında bir yılını tamamlayacak olan koronavirüs salgını nedeniyle esnaf zor günler yaşıyor. Özellikle sokak sanatçıları ve seyyar satıcılar bu süreci çok daha ağır geçiriyor. Türkiye genelinde son bir yılda yaklaşık 100 müzisyen yaşamına son verdi. İzmir’de de, perküsyon çalarak geçimini sağlayan ancak yaklaşık bir yıldır şisiz olan 29 yaşındaki Mehmet Mert El intihar etti.

Zor günleri atlatabilmek için birlik olunması gerektiğini söyleyen İzmir Seyyar Satıcılar Derneği ve İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Kentimizdeki 10 bin sokak satıcısı dernek çatımız altında birleşti. İzmir Seyyar Esnaf Meclisi’nde sorunlarımıza çözüm aramaya başladık. Şubat ayında sadece İzmir’de iki müzisyen canına kıydı. Derneğimize ve meclisimize ulaşan ihtiyaç sahibi sokak satıcısı ve sanatçısı dostlarımız için Acil Yardım Merkezi’mizi devreye alacağız. Zor durumdaki sokak satıcısı ve sanatçılarımız 0531 582 57 49 numarasından bizzat bana ulaşabilir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerimizi hayırseverlerimizle buluşturacağız, gıda yardımı için de belediyeler ve STK’larla görüşeceğiz” diye konuştu.

Bu sese kulak verin

Cumhurbaşkanı, valiler ve belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Laçin, “İntiharların önüne geçmek için seyyar esnaf ve sanatkarın sesine kulak verin. Elele çare üretelim” dedi.