Hayatı ders olmalı

Adının verildiği mahallede bulunan ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine Başkan Ahmet Aras ve Balıkçı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı da katıldı. Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı’nın, Bodrum’un kültürüne ve tarihine değer kattığını, ilçenin tanınmasında önemli rol oynadığını belirterek hayatının ve eserlerinin Bodrum’un okullarında ders olarak okutulması gerektiği söyledi, “Bodrum’u betona değil Cevat Şakir’in anılarına teslim edeceğiz” dedi.