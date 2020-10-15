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    HaberlerEge Haberleri Hayatı ders olmalı
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    15.10.2020 - 00:00 |

    Hayatı ders olmalı

    Cevat Şakir Kabaağaçlı, namı değer Halikarnas Balıkçısı ölümünün 47. yılında çok sevdiği Bodrum Gönültepe’de sade bir törenle anıldı.

    Hayatı ders olmalı

     Adının verildiği mahallede bulunan ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine Başkan Ahmet Aras ve Balıkçı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı da katıldı. Başkan Aras, Halikarnas Balıkçısı’nın, Bodrum’un kültürüne ve tarihine değer kattığını, ilçenin tanınmasında önemli rol oynadığını belirterek hayatının ve eserlerinin Bodrum’un okullarında ders olarak okutulması gerektiği söyledi, “Bodrum’u betona değil Cevat Şakir’in anılarına teslim edeceğiz” dedi.

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