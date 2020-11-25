Hayatta ikinci şans

Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başlayan itfaiye eri 2 ay sonra eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Eşiyle boşanma davası süren Altınok, pes etmeyip, sporla yaşama tutundu. Elleri ve kollarını dahi oynatamayan Altınok, artık elleriyle yemek yemeye, tek başına sokağa çıkmaya, alışverişini yapmaya başladı. Her gün buluştuğu ve en büyük destekçisi Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş ile birlikte gittiği parkta, kendisini hayata bağlayan sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Altınok, “Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor. Sürekli hem fizyoterapi hem de doktor kontrollerindeyim” dedi.



