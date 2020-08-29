Hayattan kopmuyorlar

Sosyal hizmet uzmanı ve sağlık personellerinin hazırladığı aylık programlar doğrultusunda etkinlikler düzenleyen huzurevinin kurucularından Dr. Aykan Çelikel, “Amacımız bu tür etkinliklerle yaşlandıkça elden ayaktan düştüğünü düşünen yaşlılarımıza kendilerini dinç ve sağlıklı hissettirerek hayata pozitif bakmalarını sağlamaktır. Merkezimizde Aden Ailesi üyelerinin, sosyal etkileşimini ve moral motivasyonunu arttırmak için okuma etkinlikleri, mini konserler, oyunlar, sanat ve elişi etkinlikleri, egzersizler, film gösterimi ve benzeri birçok etkinlik yapılmaktadır. Bu etkinlikler yaşlıları eğlendirir, kaygıyı hafifletir, can sıkıntısını giderir, yalnızlık hissini hafifletir, başkalarıyla etkileşime girmeni sağlar, iletişim için konu yaratır, tanışmak ve iletişim için girizgâh sağlar, birlikte vakit geçirilen ve emek harcanan yaşlı bireyin, özgüveni yükselir” dedi.

‘Düzenli egzersiz gerekli’

Sağlık ekiplerinin eşliğinde yaşlılarla birlikte günlük egzersizlerin yapıldığını da belirten Dr. Çelikel, “Düzenli egzersiz ile hem kas-iskelet sistemimizi güçlendiriyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Kronik hastalıkları olan yaşlı bireylerin bile güvenli bir şekilde fiziksel aktivite yapması mümkündür. Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, diyabet, kabızlık, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemleri ile mücadelede egzersiz yapmak oldukça etkili bir yöntemdir” şeklinde konuştu.