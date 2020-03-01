Haydi İzmir derbisine

İzmir derbisinde bugün Altay, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Altınordu’yla karşı karşıya gelecek. Kadir Sağlam’ın yöneteceği mücadele saat 19.00’da başlayacak. Derbide ev sahibi konumundaki Altay yönetimi ilk yarıda kendilerine yapılan jeste karşılık vererek Altınordu taraftarına maraton tribününü tahsis etti. Altaylı taraftarlar numaralı tribün ve kale arkası tribünlerinde yerlerini alacak. Bilet fiyatları numaralı ve maraton 10, kale arkaları 5 lira olarak belirlendi. Kadınlar 1 liraya, öğrenciler ise 3 liraya derbiyi izleyebilecek. Altay’da sarı kart cezalısı Putsila, Altınordu’da ise sakatlığı süren Oğulcan forma giyemeyecek.



Kazanan dostluk olsun



Ligde hafta içinde 2-0 öne geçtiği Bursaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerek 6. sıraya gerileyen 35 puanlı Altay, derbiden zaferle ayrılıp Play Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Son olarak evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 geriden gelip 2-1 yenerek 27 puana ulaşan 14. basamaktaki Altınordu da kazanarak alt sıralarla bağını iyice koparmak istiyor. Siyah beyazlılar, Bornova’da oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı. Aynı stadı kullanan kırmızı lacivertliler ise evinde son 9 maçı kaybetmedi. İlk yarıda Altınordu’nun ev sahipliğinde Bornova’da oynanan derbiyi Altay 3-0 kazanmıştı. İki takım yöneticileri derbinin centilmenlik içinde geçmesini diledi.

Eski dostlar şimdi rakip

Altay ve Altınordu’da forma giyen 4 futbolcu eski takımlarına rakip olacak. Altınordu’da kaleci Erhan futbola başladığı Altay’a karşı takımının kalesini koruyacak. Devre arasında Altay’dan Altınordu’ya transfer olan Hüsamettin de eski takımına karşı mücadele edecek. Altay kalesini koruyan Cihan ve orta sahada görev alan Kerim Avcı da eski takımları Altınordu’ya karşı ter dökecek.