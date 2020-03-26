Haydi Türkiye, konsol başına!

Türkiye E-Spor Federasyonu ve Papara iş birliğiyle koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlenip “#EvdeKal” kampanyasına destek vermek için düzenlenen TESFED #EvdeKal Kupası için kayıtların açıldığını duyurdu. Herkese açık olan 50.000 liralık ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’nda katılımcılar FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. 4 hafta boyunca gerçekleşecek online şampiyonaların ardından finallere kalan 8 oyuncu, yine online olarak “Evde Kalarak” kupaya uzanmak için mücadele edecek. PlayStation 4 üzerinden FUT modunda gerçekleşecek ve her hafta yarı finallerden itibaren maçların TESFED kanallarından canlı yayınlanacağı şampiyonalara herkes katılabilecek. Finalleri 24-25 Nisan’da gerçekleşecek olan TESFED #EvdeKal Kupası’nın ilk şampiyona kayıt tarihleri 24-27 Mart, kayıt bitiş tarihi ise yarın saat 17.00 olarak belirtildi.