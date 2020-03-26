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    HaberlerEge Haberleri Haydi Türkiye, konsol başına!
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    26.03.2020 - 00:02 |

    Haydi Türkiye, konsol başına!

    Haydi Türkiye, konsol başına!

    Türkiye E-Spor Federasyonu ve Papara iş birliğiyle koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlenip “#EvdeKal” kampanyasına destek vermek için düzenlenen TESFED #EvdeKal Kupası için kayıtların açıldığını duyurdu. Herkese açık olan 50.000 liralık ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’nda katılımcılar FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. 4 hafta boyunca gerçekleşecek online şampiyonaların ardından finallere kalan 8 oyuncu, yine online olarak “Evde Kalarak” kupaya uzanmak için mücadele edecek. PlayStation 4 üzerinden FUT modunda gerçekleşecek ve her hafta yarı finallerden itibaren maçların TESFED kanallarından canlı yayınlanacağı şampiyonalara herkes katılabilecek. Finalleri 24-25 Nisan’da gerçekleşecek olan TESFED #EvdeKal Kupası’nın ilk şampiyona kayıt tarihleri 24-27 Mart, kayıt bitiş tarihi ise yarın saat 17.00 olarak belirtildi.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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