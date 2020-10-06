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    06.10.2020 - 00:02 |

    HAYTAP’la el ele verdi

    HAYTAP’la el ele verdi

    Karşıyaka Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), can dostların yaşam haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ortak etkinlikler düzenledi. İlk olarak muhtarları ziyaret eden Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örüç ve hayvanseverler, mahallelerde can dostlarla ilgili olarak yaşanan sıkıntılar ve yapılması gerekenlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Sahilde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Evcil hayvan satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çeken afiş ve broşürler dağıtıldı.

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