Hayvancılığın önü açık

Seferihisar Ulamış’ta Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurduğu Entegre Et Tesisi kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak inşa edilen tesis, Yarımada’da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Toplam bütçesi 1.363.885,56 lira olan proje kapsamında kurulan tesis, bir kesim ve paketleme tesisi olmakla beraber bünyesinde padoklar, sterilizasyon ünitesi, deri yüzme ünitesi, kesim ünitesi, sakatat odası, soğutma odaları, dinlenme/soyunma odaları ve bekçi kulübesi bulunduruyor.