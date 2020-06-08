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    HaberlerEge Haberleri Hayvansever kadına komşulardan tehdit
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Hayvansever kadına komşulardan tehdit

    Edremit’te Altınkum Mahallesi’nde sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz’ün beslediği hayvanlardan komşuları rahatsız oldu.

    Hayvansever kadına komşulardan tehdit

    Toksöz ile komşuları arasında çıkan tartışmalar hakarete dönüştü. İddiaya göre, Toksöz’ün üst komşusu hakaretlerde bulundu, silah kullanmakla tehdit etti. Toksöz’ün çektiği bu görüntüleri sosyal medyaya yüklemesinin ardından da hayvanseverler olaya tepki gösterdi. Toksöz’ün oturduğu apartman dairesi önünde buluşan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri mamalarla sokak hayvanlarını besledi. Tehdit edilen Toksöz, emniyete gidip, şikayetçi oldu. Toksöz, “Hayvanları taşlamaya başladılar. Ben de bu duruma tepki gösterdim. Tamam, korkuyor olabilirler. Ben de burada beslemeyeceğimi, uzakta besleme yapacağımı söyledim. Ama beni anlamadılar” dedi. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA

     

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