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    HaberlerEge Haberleri Hazineye niyet mağaraya kısmet!
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    16.02.2021 - 00:10 |

    Hazineye niyet mağaraya kısmet!

    Denizli’de defineciler, kaçak kazı sırasında yerin 30 metre altındaki Pamukkale’yi ortaya çıkardı. Travertenler ve sarkıtlarıyla da dikkat çeken Kızılhisar Mağarası, korumaya alındı.

    Hazineye niyet mağaraya kısmet!

     

    Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi’nin Gavuralanı Tepesi’ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası’na ulaşıldı. 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi. Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.

    Hazineye niyet mağaraya kısmet

    Bölge halkı sevindi

    Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, “Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur” diye ifade etti.

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