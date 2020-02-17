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    HaberlerEge Haberleri Haziran ayında herkes Koçarlı’ya
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    17.02.2020 - 00:03 |

    Haziran ayında herkes Koçarlı’ya

    Haziran ayında herkes Koçarlı’ya

    Koçarlı Belediyesi, 5-6-7 Haziran günlerinde düzenleyeceği Geleneksel Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler Festivali’yle, ilçenin değerlerini tüm Türkiye’ye tanıtacak. Aydın başta olmak üzere birçok ilden gelecek konuklar, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle en iyi şekilde ağırlanacak. Festivale herkesi davet ettiklerini belirten Başkan Nedim Kaplan, “İçeriğinde önemli değişiklikler yaptığımız festivalimizde sadece çamfıstığı değil Koçarlımız için her biri altın değerinde olan diğer yerel ürünlerimiz de tanıtılacak. Kültürüyle, tarihiyle ve tarımıyla Koçarlı’yı tanıtan, bütüncül bir etkinlik olacak” dedi.

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