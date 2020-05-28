‘Hedef 200 bin’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter’da Başkanın Günlüğü köşesinde paylaşımlarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen süreçte yürütülen çalışmaları vatandaşlara aktaran Soyer, açıkladığı sayısal verilerle İzmir’in dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiğini belirtti.



Soyer, “Günaydın sevgili İzmirliler...” diye başladığı günlüğünde, 4 günlük bayramın kısıtlamada geçirildiğine vurgu yaptı. Dün itibarıyla ‘yeni normal’ denilen hayata başladıklarını dile getiren Soyer, şu vurguları yaptı: “Lütfen salgının devam ettiğini unutmadan yaşamımıza devam edelim. Bayramı bayram gibi yaşayamadık. Büyüklerimizi ziyaret edemedik, kaybettiğimiz yakınlarımızın mezarlarını ziyarete gidemedik. Ben Kadifekale Şehitliği’ne giderek bu vatan için canını veren aziz şehitlerimize sizler adına çiçek bıraktım.”

Askıda Fatura kampanyasına bayram boyunca ilgi gösterildiğini ve tam 10 bin 195 ödenemeyen su faturasının askıdan alındığını açıklayan Soyer, ayrıca onaylanmış ve ödenmemiş 7 bin 753 ve onaylanmayı bekleyen 1118 fatura için de İzmir’de dayanışmaya devam çağrısı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı, dayanışma ağı sayesinde bugüne kadar metropolde 117 bin 75, metropol dışında da 19 ilçede 30 bin 50 olmak üzere toplam 147 bin 125 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını duyurdu. Soyer, “Hedefimiz, 200 bin aile” dedi.