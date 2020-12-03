Hedef dijitalleşme

Çin’in de aralarında olduğu 15 Asya Pasifik ülkesinin imza attığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının Türkiye ve İzmir için yeni pazar ve tedarik zinciri anlamına geldiğini dile getiren Eskinazi, “Türkiye’nin en büyük avantajı RCEP’e dahil olan üç ülke Singapur, Malezya ve Güney Kore’yle serbest ticaret anlaşmasının olması. Bunun yanı sıra İzmir, “Serbest Şehir” olursa RCEP ülkelerinden yatırım çekeceği gibi, limanlarının, RCEP ülkelerinin batıya açılma kapısı da olabilir” diye konuştu. “İçinde bulunduğumuz tüketim toplumunu, hep birlikte toplumuna dönüştürmeliyiz” diyen Eskinazi, şöyle devam etti:



Çok verim az maliyet

“Doğal kaynakların hızla tükendiği ve ekonomik sürdürülebilirliğin vazgeçilmez bir unsur olduğu günümüzde yeşil tedarik zincirinin önemi gittikçe artıyor. Türkiye’nin, rekabet gücünü sürdürebilmesi için mevcut altyapıya yeni teknolojiler ekleyerek verimliliğini artırması ve Endüstri 4.0 tabanlı sistemlerin hızla kurulması, en önemli gündem maddemiz olmalı. Dijitalleşme ise yeni hizmetler yaratmak ve var olan sorunları çözmek adına muazzam bir potansiyel sunuyor. Üretimden siparişe kadar her şey A’dan Z’ye birbirine bağlı, kontrol altında ve planlı bir şekilde ilerletilebiliyor. Bu sayede firmaların maliyetleri azalıyor ve yüksek oranda tasarruf sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde global ticaret yollarının yüzde 90’ı değişecek. İşletmeler için büyümenin anahtarı dijitalleşme”.