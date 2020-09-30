Hedef, hayat boyu eğitim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamu kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği yetişkin eğitimleri ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmalarıyla ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil oldu.

Balıkesir’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak ağla birlikte; kapsamlı, adil, kaliteli eğitimin sağlanması, herkesin hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi, kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı hale getirme, güvenli, esnek ve sürdürülebilir olması hususunda katkılar sağlayacak.

Belediye olarak her yaştan vatandaşa yaşamı boyunca yeni beceri ve yeteneklerin kazandırılması için çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenen şehir olma yolunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Balıkesir tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek hızlandırmayı hedefleyen dinamik bir ağın parçası olmaktan en iyi şekilde faydalanacak. Şehrimiz her alanda gelişim yolculuğuna devam edecek” dedi.

Afetlere hızlı müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki binlerce insan gücünün, araç-gereç ve tesisatın aynı anda, bir merkezden yönetilebilmesine olanak veren Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM)’un resmi açılışı yapıldı. Valiliğin, Büyükşehir’in ve diğer kurumların tüm güçlerinin birlik içinde kullanılması amacıyla BAKOM’u kurduklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, “Hızlı koordinasyon ve müdahale hem can kurtarır hem de mal kurtarır” dedi.