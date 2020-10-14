‘Hedef ilk 20’

Alanında uzman ulusal ve uluslararası hekimler, güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile robotik cerrahi hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla ülke ve dünya çapında tanınan Prof. Dr. Burak Turna, “Hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Bu deneyim Türkiye’deki en önemli serilerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına girmek istiyoruz” dedi.

İleri teknoloji

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Gözde Grubu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı da, “1960 yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımının bu noktaya gelmesinde beni yetiştiren hocalarımın çok etkisi oldu. Burak Hocamın da değerli katkılarıyla üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık” diye konuştu.