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    11.10.2020 - 00:01 |

    Hedef, kent müzesi

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve geldiğinden itibaren geride kalan 500 günü değerlendirdi.

    Hedef, kent müzesi

    Kent kimliği, altyapı, yoksulluk, eğitim ve tarihsel birikim gibi konularda 5 temel sorun üzerinde çalışmaya koyulduklarını anlatan Başkan Sandal, “Geleceğin Bayraklısını el birliğiyle yeniden inşa etmek istiyoruz” dedi. En önemli sorunlardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Sandal, yetkinin belediyeye geçtiğini kaydetti, “Tek uygulama sahası olan alanı 33’e bölerek, kooperatif metoduyla projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

    Pandemi sürecinde sosyal yardımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Sandal, gelecek projelerini de anlattı, “Denizden, Sevgi Yolu’ndan, Smyrna’ya çevre düzenini planlayıp, kavşaklarıyla, alanıyla, parkıyla yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Sevgi Yolu’nu iki taraflı düzenleyeceğiz. Alanı komple temizleyeceğiz. Başarılı olabilirsek kent müzesi kazandıracağız” dedi.

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