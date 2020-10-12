AK Parti İzmir’de Çeşme Kongresi’nin ardından 7. Olağan Buca Kongresi de gerçekleştirildi. Ötüken Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Buca Kongresi’nde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirdi, “Seçim döneminde ‘cemreler düşecek’ dedi. Ne oldu, cemreler düşmedi ama İzmir küme düştü. Geçen gün yağmurlar başladı, ilk yağmurda İzmir perişan oldu. Altyapı yok. Çiçek, böcek aşk, lay lay, lom. Bunların bir şey yapmaya niyeti yok. Buca’nın, İzmir’in makus talihini değiştirmek için çalışacağız. Gönül seferberliğinde de amacımız aynı. 2023’te işaret fişeğini yakacaksınız. 2024’te hedefe ulaşacağız” dedi. Tek adaylı geçen kongreden daha önce Buca İlçe Başkanlığı’na atanan Hakan Kalfaoğlu başkan olarak ayrıldı.