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    22.03.2020 - 00:00 |

    Hedefe yürüyeceğiz

    TFF 1. Lig’de son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Altay, hedeften sapmayacak. Liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Aynı tempoyla tekrardan çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi 

    Hedefe yürüyeceğiz

    Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesiyle takımın çok iyi bir hava yakaladığını dile getiren Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Yükselen bir form grafiğimiz vardı. Salgın nedeniyle herkeste olduğu gibi oyunlarımızda da tedirginlikler var. Sağlıkları ve aileleri adına endişeleniyorlar. Ancak bu günleri atlatacağız. Aynı coşkuyla hep birlikte yeniden hedefe yürüyeceğiz” dedi.

    ‘Hazır olacağız’

    Kulüp olarak futbolculara her zaman destek olduklarını ifade eden Bozok, “Oyuncularımız İzmir’de evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızdan en iyi şekilde neticelendirip, Süper Lig’e çıkacağız diye konuştu. İzmir temsilcisinde pazartesi günü başlayacak antrenmanlar öncesi tesis ziyaretlere kapatılmıştı.

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