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    13.06.2020 - 00:00 |

    'Hedefim olimpiyatlar'

    Aydınlı Milli Halterci Ayşegül Çakın, koronavirüs pandemisi nedeniyle eylül ayına ertelenen Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’nda, 2021’deki Tokyo Olimpiyatları’na kota almaya çalışacak.

    'Hedefim olimpiyatlar'

    Finlandiya’daki şampiyona öncesi Konya’da milli kafileyle kampa giren Ayşegül, kentten ayrılmadan önce AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu’nu ziyaret etti.

    120 kilogram kaldıracak

    En büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten milli halterci, yaşadığı süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti. Zor şartlardan geçerek bugünlere geldiğini anlatan Ayşegül Çakın, “Önümüzde Finlandiya’da düzenlenecek olan şampiyona var. Benim en büyük hayalim olimpiyatlara katılabilmek ve Aydın başta olmak üzere ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek. Öncelikle 120 kilogram olan baraj ağırlığını kaldırarak hedefime ulaşmak istiyorum” dedi.

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