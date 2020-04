Hedefimiz, İzmir’in en moderni olmak

Karabağlar’ın tecrübeli Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Milliyet Ege’ye özel açıklamalarda bulundu. “İkinci beş yıl uygulama dönemi olacak” sözünü hatırlatan Selvitopu, “Hasat zamanı başladı. Karabağlar, İzmir’in sağlıklı dönüşen, modern bir ilçesi olacak. Sözümüzü tutacağız” dedi. İkinci döneminin ilk yılını ve koronavirüse karşı yürüttüklerini mücadeleyi anlatan Selvitopu, şöyle konuştu:

Topyekun dönüşüm

“2014’te geldiğimizde farklı bir belediye vardı. İlk beş yılımız planlama ve projelendirme süreciydi. Hayalimdeki Karabağlar, modernleşen bir kent, buna dönük çalışmalara başladık. Her şeyi yapmak için de bütçenizin sağlam olması gerekiyor. 2014’te ilk başta bunu toparlamaya çalıştık. Şuanda Karabağlar belediyesi farklı bir noktada, belediye, ilçemize her şeyi ile hakim. Nerede ne yapılacağını bilen bir kadromuz var. Topyekun bir kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması yürütüyoruz. Toplam 680 hektar alanda çalışma var. 2 bin hektarda plan revizyonun biz gerçekleştirdik. Bunu sadece bakanlığa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bırakmadık. Biz de projeleri destek olacak şekilde kendi çalışmamızı yaptık. 2040 yılına kadar bu planlarda öngörülen konut alanları Karabağlar’ın ihtiyacını karşılıyor. Biz Karabağlar’daki sağlıksız dokunun değişmesini istiyoruz. Boş alanları imara açarsanız, yapılmış alanlardaki dönüşüm, değişim gecikmiş olur. Bu teknik bir konu, siyasi değil. Boş alanların imara açılmasını doğru bulmuyoruz. Buradaki her gelişme İzmir’i etkiler. O yüzden önemsiyoruz. Önümüzdeki 4 yıl var. Çok fazla projemiz var ve hepsi hazır. Hedef bunları uygulamaya geçirmek. Özellikle imar uygulamalarını hayata geçirmek istiyoruz.”

Belediyelerin önemi

“Dolu dolu bir yıl geçti” diyen Selvitopu, “Yurt binamızı açtık. Kibar pazaryerimizin ihalesi yaptık, ağustos ayında hizmete açılacak. Limontepe Semt Merkezi bitmek üzere, yüzde 80’i tamamlandı. Nasreddin Hoca Heykeli’nde bilim, çocuk ve kültür merkezi projesi başlatıldı, bir yıla tamamlanacak. Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Spor kompleksi projemiz var. Yurtoğlu Mahallesi’nde 32 bin metrekarelik bir alan, tam bir kompleks olacak. Bu kötü günleri aştıktan sonra başlatacağız” dedi.

Salgınla mücadele

Karabağlar’da dar gelirli aile sayısının da fazla olduğunu ifade eden Selvitopu, “2 bin aileye sosyal destek kartı verdik. Her ay bunun aracılığıyla alışverişlerini yapıyorlar. Özellikle bu kriz sürecinde projenin önemini gördük. Koronavirüs günlerinde yeni bir çalışma başlattık. İki haftada bine yakın erzak kolisi dağıttık. Bu sayıyı daha da artıracağız. Bin 800 ailemizin başvurusu var. Erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapacağız. 40 bin maske dağıtımına başladık. İhtiyaç sahiplerinin başvurusu olmasa da tespit etmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğu bu kriz döneminde ortaya çıktı. Kentlerde temel hizmetleri yerel yönetimler yapmakta, bu salgınla mücadelenin temeli de temizlik. Sağlıklı bir çevrenini oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.