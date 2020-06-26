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    HaberlerEge Haberleri ‘Hedefimiz, tarımda ithalatı sonlandırmak’
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    26.06.2020 - 00:06 |

    ‘Hedefimiz, tarımda ithalatı sonlandırmak’

    Büyükbaş yetiştiricilerine yem desteğini Kınık’tan başlatan Başkan Soyer, “Kooperatifle örgütlenin, ürününüzü biz alacağız, söz” dedi

    ‘Hedefimiz, tarımda ithalatı sonlandırmak’

    Yerli üretim ve kırsal kalkınma çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Kınık’ta üreticinin yüzünü güldürdü. İlçeye bağlı 33 köydeki 260 üreticiye, toplamda 120 tonu bulan 2 bin 470 çuval süt yemi dağıtıldı.

    Poyracık Köy meydanında düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Arapdere Mahallesi’nde hayvanlara içme suyu sağlayacak göletin etüt çalışmalarını başlattık. Ayrıca ilçede 12 üreticiye 40 manda dağıtılacak. Bu topraklarda eğer köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır. Hedefimiz, ithalatla tarımı sürdüren Türkiye olmaktan kurtulmak. Üreticimizin yanında duracağız, destek olacağız. z. Kooperatifleşmeyi yaygınlaştıracağız. Siz ürettikçe biz satın almaya devam edeceğiz” dedi.

    Ulaşım ücretsiz

    Yarın ve pazar günü yapılacak YKS sınavlarına katılacak İzmirli öğrenciler ile sınav görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Sınavlar nedeniyle toplu ulaşım araçlarının sefer sayıları da artırıldı. İZBAN trenleri ile İZDENİZ gemileri ise normal sefer programlarına devam edecek.

     

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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