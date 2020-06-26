‘Hedefimiz, tarımda ithalatı sonlandırmak’

Yerli üretim ve kırsal kalkınma çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez Kınık’ta üreticinin yüzünü güldürdü. İlçeye bağlı 33 köydeki 260 üreticiye, toplamda 120 tonu bulan 2 bin 470 çuval süt yemi dağıtıldı.

Poyracık Köy meydanında düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Arapdere Mahallesi’nde hayvanlara içme suyu sağlayacak göletin etüt çalışmalarını başlattık. Ayrıca ilçede 12 üreticiye 40 manda dağıtılacak. Bu topraklarda eğer köylü milletin efendisi olmaktan çıkarsa, millet aç kalır. Hedefimiz, ithalatla tarımı sürdüren Türkiye olmaktan kurtulmak. Üreticimizin yanında duracağız, destek olacağız. z. Kooperatifleşmeyi yaygınlaştıracağız. Siz ürettikçe biz satın almaya devam edeceğiz” dedi.

Ulaşım ücretsiz

Yarın ve pazar günü yapılacak YKS sınavlarına katılacak İzmirli öğrenciler ile sınav görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Sınavlar nedeniyle toplu ulaşım araçlarının sefer sayıları da artırıldı. İZBAN trenleri ile İZDENİZ gemileri ise normal sefer programlarına devam edecek.