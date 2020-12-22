Hedefimize yürüyoruz

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye’nin en büyük itici gücüne sahip olup bunu kullanamamalarına rağmen 3 kulvarda da hedefe emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’de taraftar gücünü en iyi kullanan kulüplerin başında yer alan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftar dezavantajına rağmen futbol, basketbol ve voleybolda hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Futbolda son 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik çıkardıklarının altını çizen Büyükkarcı, “Maç eksiğine rağmen lider İçel İdmanyurdu ve Soma ile 28 puanla zirveyi paylaşıyoruz. Geçen sezon çıkamadığımız 2. Lig’e bu sezon direkt çıkmak tek hedefimiz” dedi.

“2021’e umutlu giriyoruz”

Basketbolda taraftar gücünü kullanamadan Galatasaray’ı mağlup ederek üst üste 5. galibiyetlerini aldıklarını belirten Büyükkarcı, “6. gücümüz yanımızda değil ama takımımız bu desteği içlerinde hissediyor ve ona göre mücadele ediyorlar. Ufuk Sarıca önderliğinde geçen sezon olduğu gibi zirvenin yine en önemli adaylarından biri olduğumuzu gösterdik. Voleybolda 5 maçlık galibiyet serimizi şanssız bir yenilgiyle bozsak da maç eksiğine rağmen Play Off hattının içindeyiz. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibimize güvenimiz tam. Yeni şubemiz E-spor’da başarılı sonuçlar alıyoruz. Yelkende ulusal ve uluslararasında söz sahibi bir kulübüz. Teniste başarılı sporcularımızla gurur duyuyoruz. 2021’e başarılı sonuçlar ve umutla girmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

NCAA’den yuvaya döndü

Pınar Karşıyaka’nın altyapısında yetişerek 2016 yılında NCAA’de mücadele eden Western Carolina Üniversitesi’nden tam burs kazanan Yalım Olcay, bu sezon yuvaya döndü. NCAA’de 4 yıl boyunca Western Carolina forması giyen 23 yaşında 2.03 boyundaki forvet, ligin başında tekrar takıma katıldı.