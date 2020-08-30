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    30.08.2020 - 00:02 |

    Hedefleri büyüdü

    İzmir’in önde gelen otomotiv firmalarından olan Ermat Grup, Renault ve Dacia’dan sonra portföyüne Mitsubishi’nin bölge bayiliğini de ekleyerek sektördeki ürün yelpazesini geliştirdi.

    Hedefleri büyüdü

    Filo ve Aktif Satış Müdürü Burak Şensaz, Japon devi Mitsubishi’yi bundan sonra İzmirde Ermat Grup güvencesiyle müşterilerine sunacaklarını söyledi.
    Mitsubishi’nin segmentindeki lider ürünleri ve Türkiye’deki başarılarının Ermat’ın vizyonuyla örtüştüğünü belirten Şensaz, Ağustos ayı itibariyle İzmir’de satışlara başladıklarını ifade etti.

    Mitsubishi’nin Ermat’taki ilk müşterisine aracını teslim ettiklerini de dile getiren Burak Şensaz, “Ermat Grup güvencesiyle yeni satışlarımıza devam edeceğiz” dedi; Mitsubishi’nin Eclipse Cross, L200 Pickup, Space Star ve Outlander modellerinin satışını yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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