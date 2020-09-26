BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hediyeyi ilettiler
    ABONE OL
    26.09.2020 - 02:08 |

    Hediyeyi ilettiler

    Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılan Kınık Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu, kente döner dönmez Başkan Sadık Doğruer’i ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından gönderilen hediyeyi ve selamı Başkan Doğruer’e ileten topluluk, etkinlik izlenimleri de paylaştı.

    Hediyeyi ilettiler

    Kınık’ı başarıyla temsil eden grup üyeleri ve eğitmenleri Akif Gelirer’e teşekkür eden Başkan Doğruer, “Destek vermeye sürdüreceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber