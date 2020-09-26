26.09.2020 - 02:08 |
Hediyeyi ilettiler
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılan Kınık Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu, kente döner dönmez Başkan Sadık Doğruer’i ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından gönderilen hediyeyi ve selamı Başkan Doğruer’e ileten topluluk, etkinlik izlenimleri de paylaştı.
Kınık’ı başarıyla temsil eden grup üyeleri ve eğitmenleri Akif Gelirer’e teşekkür eden Başkan Doğruer, “Destek vermeye sürdüreceğiz” diye konuştu.