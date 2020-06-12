Helal olsun size

Burhaniye’de sokakta yürürken para bulan iki çocuk, Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu. Parayı, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli’ye teslim eden Talha Kocabaş (9) ile Sercan Çelik (13); okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve Türk bayrağıyla ödüllendirildi. Minikler, “Herkes kendisine ait olmayan şeyleri bulduğunda teslim etmeli” dedi.

Parasını bıraktılar

Turgutlu’da ise bir bahçeden kiraz yiyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 12 lira 50 kuruşla, ‘Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik’ yazılı not bıraktı. Bahçesine gelince para ile notu bulan Mehmet Mencik (60), “Memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Ne kadar yedilerse helal ediyorum” dedi.

‘Dürüst insanlar hâlâ var’

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Yadiger Şimşek de, geri dönüşüm kutusunda bulduğu 6 bin lira değerindeki ürünün ait olduğu markete ulaşmasını sağladı. Şimşek önce durumu amirlerine bildirdi, ardından güvenlik kameraları incelendi. TİM Amiri Uğur Zeybek’ten kutuyu teslim alan işletme sahibi Metin Karabıyık, “Böylesine dürüst ve namuslu insanların hâlâ var olduğunu bilmek beni çok duygulandırdı. Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.