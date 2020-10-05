Helikopterle denetim yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarını, can kayıplarını ve yaralanmaları en az seviyeye indirmek, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst seviyeye çıkarmak ve sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopterle trafik denetimine başlandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, helikoptere bindi; havadan trafik denetimi yaptı. Vali Atik’e, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık da eşlik etti.