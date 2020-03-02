Hem dil hem kültür bir arada

Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 43 şubeye ulaşan British Town Dil Okulları, yöneticileri İzmir’de bir araya getirdi. Kurumla ilgili gelişmeler, kampanyalar, satış teknikleri ve yeni uygulamalarla ilgili bilgi verildi. British Town Dil Okulları Başkanı Melih Kahramaner, ““İngilizceyi, kültürel öğelerle birlikte yaşam biçimi haline getirip kalıcı şekilde öğretiyoruz” diye konuştu.