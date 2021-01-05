Hem hatıralarını hem işini kaydetti

İzmir depreminde büyük hasar gören ve daha sonra yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek Apartmanı sakinlerinden Kıvanç Sekü, hem evini hem de işini kaybetti. Evsiz ve işsiz kaldığını belirten Sekü, “Yaşadığımız yeri, anılarımızı, hatıralarımızı kaybettik. İçerden eşyalarımızı alamadık. Benim yıllarca yatırım yaptığım ev stüdyom vardı. Gitarlarım, amfilerim hepsi içindeydi. Hiçbirini alamadım. Evimden aranje işleri yapıyordum. Ekipmanı kaybedince işsiz kaldım. Pandemiden etkilenen müzisyenlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor” dedi.

Sekü’nün yaşadıkları İzmirli rock müzik grubu Pislick Kedi’nin son klibine de konu oldu. Gökhan Özden’in Bulutsuzluk Özlemi’ne ait Uçtu Uçtu şarkısına yaptığı yeni düzenlemeyi yine Özden’in senaryosu ile kayda alan yönetmen Burak Alanyalı, müzisyenlerin sorunları anlattı. -NEVRA UÇKAÇ DHA