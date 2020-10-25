Hem karadan hem denizden tarih fışkırıyor

İnsan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle alanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Lav akıntısı içinde kalan ağaçların taşlaşarak oluşturduğu orman, dünyada çok nadir görülüyor. Midilli Adası’daki bir benzeri jeoparka dönüştürüldü ve turizm için cazibe merkezi haline geldi” dedi.

Tunç Çağı hazinesi

Muğla Bozburun açıklarında da, Tunç Çağı’ndan kalma liman izleri ile yaklaşık 4 bin yıllık yüzlerce konik kap, fincan, tezgah ağırlıkları, testiler ve taş baltalar bulundu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmayla Anadolu ve Girit’teki Minos medeniyetleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması, dönemin ticaret rotasına ilişkin veriler elde edilmesi amaçlanıyor. l DHA- AA