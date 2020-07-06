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    HaberlerEge Haberleri Hem lezzet hem şifa
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Hem lezzet hem şifa

    İZMİR’in geleneksel sokak lezzetlerinden söğüş, ilk defa yiyenleri müdavimi yapıyor.

    Hem lezzet hem şifa

    Kuzu kellesinin beyin, dil ve yanak bölümlerinden yapılan söğüş, ince ince kıyılarak baharatları eklendikten sonra taze yeşillik, soğan ile harmanlanıyor. Beyin, dil ve yanak lavaş arasında dürülerek servis ediliyor. Tarihi Kemeraltı’nın bir sokağında hizmet veren kentin tanınan söğüşçülerinden Tahir Yaman (68), “Söğüşün anayurdu Balkanlardır. Göz şifadır, kuzunun en lezzetli olan yeridir. Gelişim yetersizliği bulunan çocuklar için doktorlar kuzu beynini önerir” dedi. l KADİR ÖZEN DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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