Hem lezzet hem şifa

Kuzu kellesinin beyin, dil ve yanak bölümlerinden yapılan söğüş, ince ince kıyılarak baharatları eklendikten sonra taze yeşillik, soğan ile harmanlanıyor. Beyin, dil ve yanak lavaş arasında dürülerek servis ediliyor. Tarihi Kemeraltı’nın bir sokağında hizmet veren kentin tanınan söğüşçülerinden Tahir Yaman (68), “Söğüşün anayurdu Balkanlardır. Göz şifadır, kuzunun en lezzetli olan yeridir. Gelişim yetersizliği bulunan çocuklar için doktorlar kuzu beynini önerir” dedi. l KADİR ÖZEN DHA