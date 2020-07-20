Hem organik hem dijital

Shoedex 2020’yle Türkiye’nin ilk sanal fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), organik sektöründe de dijital dönüşümü başlatmaya hazırlanıyor. Hem fiziksel hem de online ziyaretçiyi bir arada ağırlayacak hibrit fuarın görüşmelerine başlayan EİB, 12-15 Şubat’ta düzenlenen Biofach-Nürnberg Fuarı’nda katılımcı olarak yer alan firmalar, Organik Ürünler Kurulu, organik ürün ihracatı yapan üyeleri, İZFAŞ ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği temsilcileriyle atılacak adımları masaya yatırdı.

Tekstil de olacak

EİB’in, Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştirdiğini anlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Ekim ayında organik sektöründe dijital fuar planlıyoruz. Sadece gıda değil hammaddesi pamuk olduğu için tekstili de dahil etmek istiyoruz. Hem gastronomiyi oluşturmak hem gastronomi turizmini hem de tekstili harekete geçirmek istiyoruz. Bu girişimimiz domino etkisi yaratacak.”

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, “İZFAŞ’a Ekoloji Fuarı’nda bilimsel ve teknik olarak destek veriyoruz. Organik sektörünün geliştirebileceği her platformu destekliyoruz. Türkiye’nin ilk organik pamuğu Ege’de üretilmeye başladı. Bugün itibariyle Organik Ağı’nın kuruluşunu yapacağız” diye konuştu.