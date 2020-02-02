‘Hemoroid tedavisi kolaylaştı’

Düzenli beslenme ve tuvalet alışkanlığıyla hastalığın etkilerinin azaltılabildiğini kaydeden Atak, “Düzenli tuvalet alışkanlığı için sebze, meyve gibi bol lifli gıda ve bol su tüketilmeli. Bunlara rağmen rahat dışkılama yapılamıyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi. Atak, hemoroid hastalığının erken evrelerinde ılık suya oturma tedavisi, ilaçlar ve tuvalet alışkanlığının düzeltilmesinin genelde tedavi sağlamada başarılı olduğunu kaydetti.

Lazer yöntemi

İleri evrelerde klasik cerrahi yöntemler veya gelişmiş lazer teknolojileri kullanılan yöntemler uygulandığına değinen Atak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağrı şikayetinin hemen hemen hiç olmadığı ve günlük yaşamın devam edebildiği yöntemlerden olan Diot lazer ve Longo stapler hemoroidopeksidir. Her iki yöntemin de uygulanışı ve ameliyat sonrası iyileşme dönemi ve komplikasyon oranı olarak klasik cerrahi yöntemlerden daha üstündür.”