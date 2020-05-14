14.05.2020 - 00:02 |
Hemşireler Günü’nde yalnız kalmadılar
Bayındır Belediyesi, hastalara ayrım yapmaksızın, büyük bir sabır, dikkat, sevgi, hoşgörü ve şefkatle sağlık hizmetini uygulayan hemşirelerin gününü kutlamak ve moral vermek amacıyla Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarını ziyaret etti, hemşirelere çiçek takdim etti.
Başkan Uğur Demirezen, “Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin çalışan hemşirelerimizin günü kutlu olsun” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.