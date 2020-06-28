Hemşirelerle online buluşma

Medical Park İzmir Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Deniz Baygür, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Pınar Ilıkkan ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Işıl Çınar’ın katıldığı çevrimiçi organizasyona, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin Hemşirelik Bölümü öğrencileri katıldı. Öğrencilere yol göstererek hastanedeki kariyer fırsatları ile ilgili bilgiler verdiklerini dile getiren Baygür, “Dört gün süren etkinliğimizde yeni mezun olacak olan öğrenciler ile tanışma fırsatı yakaladık. İş hayatına katılacak olan adaylara kurumumuzu tanıtarak, çalışanlarımıza sunduğumuz uygulamalarla ilgili bilgiler verdik” dedi.



Sağlık yükselen değer

Yeni mezun olacak öğrencilerin en çok merak ettikleri konunun pandemi sürecinde personel çıkartılıp çıkartılmadığı olduğunu söyleyen Baygür, “Bizler bu süreci fırsata çevirerek birtakım aksiyonlar aldık. Üç ay içinde 100’ü aşkın yeni personel istihdam ettik. İletişim kanallarımızı güçlendirerek yeni çalışma modelleri oluşturduk. Pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte deneyimledik. Sağlık sektörünün önümüzdeki yıllarda en önemli istihdam alanı olacağını öğrencilerimize anlattık” diye konuştu. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Pınar Ilıkkan ise öğrencilerin eğitim ve yüksek lisans sorularına yanıt verdi, “En kısa zamanda mezun olup aramıza katılmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.