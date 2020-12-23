‘Her an yıkılabilir’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’in Çiğli ilçesindeki Güzeltepe ve Şirintepe mahalleleri sınırında yağıştan kaynaklı meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 33 evi ziyaret etti. Vatandaşlarla görüşen Sertel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi derhal müdahale etmeli ve bu evlerde yaşayan 200’den fazla vatandaşımızın canlarına zarar gelmeden evlerini boşaltmalarına öncülük etmelidir. Aksi takdirde ilk yağmurda bu evler tamamen yıkılabilir ve can kayıpları olur” dedi.

‘Taşınmaları gerek’

Bölgeye bakanlık ve belediye ekiplerinden oluşan bir heyetin gönderilmesi gerektiğini ifade eden Sertel, “Kimi ev tamamen kullanılamaz halde. Kimisinin de temeli oyulmuş ve en ufak bir olayda çökecek izlenimi var. İnsanlar burada ölümle burun buruna yaşıyor. Hepsi tedirgin ve korku içinde. Bu vatandaşlarımızın depremde zarar görenler gibi geçici barınma yerlerine taşınmaları sağlanmalı” diye uyardı.