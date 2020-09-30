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    HaberlerEge Haberleri ‘Her desteğe varız’
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    30.09.2020 - 00:02 |

    ‘Her desteğe varız’

    İzmir Büyükşehir Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ve üyeler, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.

    ‘Her desteğe varız’

    Bayraklı’nın kadın, çocuk ve gençliğe yönelik ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelerini anlatan Başkan Sandal, “Bayraklı İzmir’in kalbi, göz bebeği ve biz, yarınlarımız için bambaşka bir kent yaratmak istiyoruz. Kentimize değer katacak her projeye varız” dedi.
    Başkan Sandal, komisyon üyelerine günün anısına kadın kooperatifi üyelerinin ürettiği el ürünlerinden armağan ederken, komisyon üyeleri de Başkan Sandal’a masa saati takdim etti. Ekip, Çamkıran’da tamamlanma aşamasına gelen kreşi gezdi, Manavkuyu’da tekstil atölyesi yapılması planlanan Borgüç Kurs Merkezi’nde de incelemeler yaptı.

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