10.05.2020 - 00:01 |
‘Her gün özel hissediyorum’
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan edebiyat öğretmeni Nevin Barlas Ural, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle günlerini evde down sendromlu oğlu Can Ural’la (22) geçiriyor.
Koronavirüs nedeniyle çalıştığı pizza restoranına gidemeyen Can, annesiyle birlikte hem yemek yapıyor, hem de oyun oynuyor. Anne Ural, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de, özel izni olduğu için Can ile birlikte evlerinin yakınındaki parka gidiyor. Evde kalmalarının onlar için bir avantaja dönüştüğünü anlatan Ural, “Çalışan bir anne olduğum için oğlumla çok fazla vakit geçiremiyordum. Onunla daha çok vakit geçirebiliyorum artık. Eşim doktor olduğu için Can’la eskisi kadar görüşemiyor. Onun yerini de ben doldurmaya çalışıyorum bu süreçte” diye konuştu.
Anne olmanın özel bir duygu olduğunu belirten Ural, “Ama Can’ın annesi olmak daha özel bir duygu. Benim için Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar günü değil, her gün” dedi. l dha
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