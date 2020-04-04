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    04.04.2020 - 00:03 |

    Her gün yüzlerce maske

    Her gün yüzlerce maske

    Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı illerden İzmir’de, sağlık çalışanlarının verdiği savaşa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek geldi.

    Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dört öğretmeni, okuldan evlerine taşıdıkları beş adet 3 boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı. Meslek liselerinin il genelinde üretim yaptığı 3 boyutlu yazıcı sayısının 50’yi bulduğu, bir yazıcıda 2 saatte bir adet, günde ise yaklaşık 150-200 kalkanlı yüz maskesinin üretildiği öğrenildi. Okulların tıbbi maske üretimi de haftada 25 bin adeti buluyor. Bu maskeler, ücretsiz olarak İzmir’deki devlet hastanelerine dağıtılıyor.

    Öte yandan, kimya bölümü bulunan bazı meslek liselerinin de dezenfektan ürettiği belirtildi.

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