Her koldan hizmet

Balıkesir’in tüm ilçeleri geri dönüşüm kutularıyla donandı, trafik lambalarına maske, mesafe ve tedbir yazıldı. Altınkum yeşillendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, virüs sürecinde de yatırımlarına hız kesmedi. Büyükşehir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayat geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında 20 ilçeye iç mekân geri dönüşüm kutuları verdi. Hedeflerinin atık oluşumunun engellenmesi ve kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırmak olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” diye konuştu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Edremit Altınkum bölgesinde 80 çınar ağacı ve 30 palmiyeyi toprakla buluşturdu. Farkındalık oluşturmak amacıyla trafik lambalarına; maske, mesafe ve tedbir yazıldı.