26.06.2020 - 00:00 |
‘Her maçımız final’
Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, yarın Eskişehirspor’u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.
Pandemi sürecinin ardından çıktıkları ilk karşılaşmada Akhisarspor’u 3-1 yendiklerini hatırlatan Uluç, “Sezon başında belirlemiş olduğumuz Süper Lig hedefinde Akhisarspor maçı çok önemliydi. Oyuncularımız sahada mükemmel bir şekilde mücadele ederek üç puanı almasını bildi. Pandemi süreci sonrasında hangi takımın nasıl mücadele edeceğini bilmiyorduk ancak odaklandığımız tek şey vardı o da Akhisarspor’u mağlup etmekti. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi. Murat Uluç, “Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlardan çok biz kendi maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.
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