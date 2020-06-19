19.06.2020 - 00:02 |
‘Her şehrimiz için istihdam planı gerek’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi Rekabet Kanunu üzerine söz aldı ve işsizlik ile sanayi sektörü başta olmak üzere, pek çok sektörün sorunlarına dikkat çekti. Her 3 üniversite mezunundan birinin işsiz olduğunu öne süren Serter, “Eğitimde de istihdamda da olmayan 3 milyon 112 bin genç işsizimizin olduğu böyle bir durumda her şehre göre ortaya konacak olan stratejik istihdam planlarıyla her genç doğduğu topraklarda doyacaktır” dedi.